Нефьодов сообщил сроки запуска электронной таможни

Новости Бизнеса: Новоназначенный глава Государственной таможенной службы прогнозирует запуск электронной таможни в 2020 году.

Электронная таможня в Украине может заработать ориентировочно через год, заявил назначенный главой Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.

"Электронная таможня может начать работу ориентировочно через год. Нам нужно было приблизительно год, чтобы запустить систему "Прозорро" и приблизительно год для запуска системы "Прозорро.Продажи". Такие сроки, мне кажется, достаточно реальны", - сказал он в субботу во время представления главы Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского, отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Нефьодова, финансирование для реализации проекта есть, "равно, как и специалисты для его реализации".

Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала правительству назначить Нефьодова главой Государственной таможенной службы по итогам заключительного этапа конкурса 26 июня.

5 июля Кабинет министров Украины уволил Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы (ГТС).