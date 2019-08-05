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Украине на выплату долгов до конца года нужно почти 170 миллиардов

Украине на выплату долгов до конца года нужно почти 170 миллиардов
19:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: В Министерстве финансов Украины подсчитали сумму, нужную для погашения долгов.

По прогнозу Министерства финансов, на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга Украине до конца 2019 года необходимо направить в эквиваленте 169 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. 

"По прогнозным расчетам к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривни 169 млрд грн (из которых 71,4 млрд грн по номинированным в гривне ОВГЗ, а остальные выплаты в иностранной валюте)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для своевременного и полного финансирования дефицита и обслуживания долга согласно Среднесрочной стратегии управления госдолгом важным приоритетом является концессионное (льготное) финансирование от официальных кредиторов (ЕС) и МФО (прежде всего Всемирный банк).

"Такое финансирование является более дешевым и длиннее за рыночные (коммерческие) заимствования. Такое финансирование в первую очередь зависит от продолжения эффективного сотрудничества с МВФ", - подчеркнули в министерстве.

В Минфине утверждают, что в августе-декабре остаются риски неисполнения доходов, в частности, из-за более крепкого курса гривни и низкого объема импорта. Именно поэтому правительство уже инициировало меры, призванные повысить эффективность администрирования налогов и сборов и противодействовать правонарушениям и злоупотреблениям на таможне.

Начало работы Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы с новыми подходами к выполнению их функций будет способствовать снижению уклонения от уплаты налогов и уменьшению контрабанды, что будет способствовать обеспечению равных правил игры для бизнеса, считают в министерстве. Также соответствующие меры будут иметь результатом более высокие доходы бюджета.

В Украине началось внедрение международного номера банковского счета

Напомним, в мае 2019 года директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявлял, что Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

В Киеве ожидают, что новая программа финансирования, переговоры по которой Украина ведет с МВФ, может быть заключена на три года.

В декабре 2018 года исполнительный совет МВФ принял решение о начале 14-месячной программы сотрудничества с Украиной в режиме stand-by, которая предусматривает выделение $3,9 млрд. Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд сразу после этого решения.

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НБУ, Гривна, МВФ, Министерство финансов, Нацбанк.
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