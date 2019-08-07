Эрдоган заявил о завершении переговоров по ЗСТ с Украиной

Новости Бизнеса:Реджеп Тайип Эрдоган после двухчасовых переговоров с Владимиром Зеленским выступил с заявлением.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган считает, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

"Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре в среду вечером.

Эрдоган также отметил, что в 2018г году товарооборот между Украиной и Турцией составил около $4млрд.

В частности, он сообщил, что на встрече в формате "тет-а-тет" с его украинским коллегой были рассмотрены все аспекты турецко-украинских отношений.

"Мы пересмотрели шаги, которые мы должны сделать на пути торгово-экономического развития и сотрудничества. И уже, наконец, пришло время финализировать процесс переговоров по заключению соглашения о свободной торговле, переговоры по которому уже продолжаются много лет", - подчеркнул Эрдоган.

При этом он обратил внимание, что в 2018 году товарооборот между двумя странами составил около 4 миллиардов долларов.

"Мы себе определили новую цель - это цель 10 миллиардов долларов. И могут ли Украина и Турция достичь цели в 10 миллиардов долларов? По моему убеждению - могут, и господин президент полностью со мной согласен", - заявил Эрдоган.

Переговоры в Анкаре продолжались более 2,5 часов.

Напомним, Зеленский начал визит в Турцию с возложения цветов к мавзолею Ататюрка - это традиционный пункт всех официальных визитов, призванный почтить память первого президента Турции, национального героя Мустафы Кемаля Ататюрка.

Президент Украины Владимир Зеленский в Турции выразил уверенность, что оккупированный Крымский полуостров возвратится под юрисдикцию Украины.

Зеленский также анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешения для переселенцев из оккупированного Крыма на посещение их родственников, оставшихся на оккупированном полуострове.