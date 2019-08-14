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На развитие автодорог госзначения выделено более 2 млрд

На развитие автодорог госзначения выделено более 2 млрд
15:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Правительство направило дополнительно более 2,014 млрд грн на развитие автодорог госзначения.

Кабинет министров Украины направил остаток средств Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") в сумме 1,920 млрд грн и нераспределенные расходы 2019 года в размере 94,142 млн грн на развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Согласно пояснительной записке к документу, на продолжение текущего среднего ремонта автодороги Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь по маршруту Запорожье-Мариуполь предлагается дополнительно направить более 1,240 млрд грн, на ремонт дороги Днепр-Николаев (в Днепропетровской обл.) в 2019 году - 400 млн грн.

Правительство увеличит объем финансирования ремонта дорог

Кроме того, предлагается дополнительно направить 16,2 млн грн на корректирование проектной документации объекта строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье, а 34,320 млн грн – для продолжения проектирования объектов строительства и отведения земельных участков по проекту "Транспортная связь в Украине, Фаза I" во Львовской (12,3 млн грн), Ривненской (10 млн грн) и Тернопольской (12,020 млн грн) областях.

"Укравтодор" отчитался об объемах отремонтированных дорог в этом году

Помимо этого, предлагается перераспредилить средства и увеличить финансирование ряда объектов: у Закарпатской области – текущий ремонт автодороги Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов (100 млн грн), в Ивано-Франковской области – текущий ремонт автодороги Снятин-Тязив (100 млн грн), в Кировоградской области – текущий ремонт автодороги Полтава-Александрия (30 млн грн), в Хмельницкой области – капитальный и текущий средний ремонт автодороги Житомир-Черновцы (174,204 млн грн).

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Правительство, Дороги, Кабмин, Укравтодор, Ремонт дорог.
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