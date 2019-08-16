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Члены набсовета Ощадбанка провалили собеседование в НБУ

Члены набсовета Ощадбанка провалили собеседование в НБУ
13:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Большинство членов наблюдательного совета Ощадбанка было отклонено решением НБУ.

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов наблюдательного совета Ощадбанка, сообщила пресс-служба НБУ на сайте.

"Эти решения приняты по результатам собеседования, проведенного квалификационной комиссией при участии правления Национального банка. Руководствуясь своим правом, НБУ будет требовать замены указанных членов набсовета", - говорится в сообщении.

В частности, по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании следующим лицам: Шевки Аджунеру (председатель набсовета, независимый директор), Алексею Гринченко (заместитель председателя набсовета, независимый директор), Алексею Резникову (член набсовета, независимый директор), Дмитрию Власову (член набсовета, представитель от Верховной Рады Украины), Даниэлю Билаку (член набсовета, представитель от Кабинета Министров Украины).

В то же время, комитет принял решение о возможности согласования следующих лиц: Байба Апина (член набсовета, независимый директор), Михаэль Вайнштейн (член набсовета, независимый директор), Питер Бриггс (член набсовета, независимый директор), Юрий Храмов (член набсовета, представитель от Президента Украины).

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Окончательные решения по этим четырем кандидатам НБУ примет после устранения замечаний к предоставленным ими документам, сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее сообщалось, Госэнергоэффективности и Ощадбанк заключили дополнительный договор о сотрудничестве в рамках софинансирования выделенных правительством 380 млн грн на утепление ОСМД. 

Как известно, Офис Президента Украины Владимира Зеленского анонсировал масштабную приватизацию с прицелом, прежде всего, на банки для привлечения в страну крупных иностранных финансово-банковых групп.

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НБУ, Ощадбанк, Набсовет Ощадбанка.
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