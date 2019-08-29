Маленькие квартиры "захватили" Украину

Новости Бизнеса:Средняя площадь жилья в многоэтажках сократилась до 60 "квадратов".

С января по июнь 2019 года украинские строители сдали в эксплуатацию 53,3 тыс. единиц жилой недвижимости (квартиры в многоэтажках и отдельно стоящие домовладения). Для сравнения, за аналогичный период 2018-го застройщики подготовили к продаже всего 37,2 тыс. квартир. Такие данные привела Государственная служба статистики.

По подсчетам ведомства, суммарная площадь возведенного в первом полугодии жилья составила 4,9 млн квадратных метров. Тогда как год назад строители сдали 3,3 млн «квадратов». Примечательно, что при этом средняя площадь квартиры в многоэтажных домах сократилась с 76,3 кв.м до 59,4 кв.м.

Тогда как частные дома, напротив, стали строить гораздо более просторными. Если в прошлом году средняя площадь жилья в сельской местности составляла 117 кв.м, то в нынешнем она подскочила до 153,7 «квадратов». Отчасти эти данные можно объяснить изменением методики расчета: прежде Госстат определял среднюю площадь отдельно по городам и селам, а с нынешнего года - по частным домам и квартирам в многоэтажках.

Отметим также, что Киев по объемам жилого строительства оказался далеко не на первом месте. Здесь за полгода ввели в эксплуатацию всего 430,6 тыс. кв.м. При этом ТОП-5 регионов по площади принятых в эксплуатацию квартир выглядит так:

Киевская область – 684,3 тыс. кв.м. Львовская область – 632,9 тыс. кв.м. Одесская область – 474,8 тыс. кв.м. Ивано-Франковская область – 431,6 тыс. кв.м. Киев – 430,6 тыс. кв.м.

Ранее сообщалось, что в связи с наплывом студентов в Киев, цены на квартиры значительно поднялись.

Напомним, Украина оказалась на втором месте по количеству авиапассажиров.