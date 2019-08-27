Что будет с ценам на квартиры в Киеве

Спрос на жилье резко возрастает в конце лета и держится несколько месяцев, в основном из-за студентов - основного фактора квартирной инфляции.
Об этом сообщает ТСН.ua.
"Ежегодно в высокий сезон аренда дорожает прежде всего вокруг учебных заведений и по линиям метро.
Но даже в самых глухих районах столицы, где ходит не метро, а легенды о нем, однокомнатная с благовидными условиями стартует от 7000", - говорится в сообщении.
Напомним, НБУ дал прогноз роста цен к концу года.
Как сообщалось ранее, Минрегион предлагает реконструировать "хрущевки" при согласии 75% жильцов