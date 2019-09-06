Импорт нефтепродуктов стремительно растет

Новости Бизнеса:Украина за 8 мес. увеличила импорт нефтепродуктов на 11,1%.

Украина в январе-августе 2019 года импортировала 5 млн 381,621 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.), что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года (4 млн 841,897 тыс. тонн).

По данным Государственной фискальной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $3 млрд 405,554 млн, что на 5,4% больше, чем в январе-августе-2018 ($3 млрд 230,713 млн).

Из РФ импортировано топливо на $1 млрд 380,392 млн (доля – 40,53%), Беларуси – на $1 млрд 254,041 млн (36,82%), Литвы – на $363,42 млн (10,67%), из других стран – на $407,701 млн (11,97%).

Кроме того, по итогам восьми месяцев Украина экспортировала 407,173 тыс. тонн (+43,6% к январю-августу-2018) нефтепродуктов на общую сумму $195,083 млн (+21,9%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Греции топлива составила $50,436 млн, Латвии – $25,652 млн, Мальты – $21,772 млн, из других стран – $97,223 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала – на $3 млрд 338,668 млн, 2012 – на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн соответственно, 2013 – на $6 млрд 418,318 млн и $810,772 млн, 2014 – на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, 2015 – на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн, 2016 – на $3 млрд 267,185 млн и $86,585 млн, 2017 – на $4 млрд 159,033 млн и $180,851 млн, 2018 – на $5 млрд 540,93 млн и $249,616 млн.