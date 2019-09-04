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ЕС запретил ввоз на территорию овощей и фруктов с Украины

ЕС запретил ввоз на территорию овощей и фруктов с Украины
14:23 Сегодня Телеграф Экономическая правда pixabay.com

Новости Бизнеса:ЕС отказался закупать овощи и фрукты с Украины и других стран, не вошедших в Евросоюз.

С 1 сентября 2019 года импортеры фруктов в странах ЕС отказываются покупать яблоки и груши из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в связи со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523.

Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация.

"Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортеров и производителей", - подтвердили в Ассоциации.

Директива, указанная выше, принята 21 марта 2019 года. Она предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции.

"В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления таких карантинных организмов: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) и Tephritidae (non-European)", - пояснили в Ассоциации.

Отмечается, что в Украине раньше не было случаев выявления указанных организмов, поэтому компетентный орган - Госпродпотребслужба - уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорт этих товаров. Однако официального ответа от Еврокомиссии пока не поступило, а значит, поставлять эти товары пока что нельзя.

Между тем украинские производители пытаются самостоятельно решить эту проблему.

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"Экспортеры тепличных томатов и перца в данный момент за собственные средства пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от данных вредителей в соответствии с процедурами ЕС", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в Ассоциации, они надеются, что это "получится сделать быстрее, чем получить разрешение Евросоюза для всей страны через государственную систему", особенно на фоне ликвидации Минагрополитики, в систему которого входил ранее компетентный орган.

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Производители ожидают, что смогут разблокировать экспорт еще до середины сентября, так как ранее уже сталкивались с подобной проблемой.

Если же поставки не будут разблокированы, то гипотетические потери наших производителей яблок в новом сезоне могут составить около 4-5 млн долларов - это около 15% всей экспортной выручки, подсчитали в Ассоциации.

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Экспорт, ЕС, Торговля, Еврокомиссия, Фрукты, Импорт, Овощи.
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