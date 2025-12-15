"На могилі моїй посадіть молоду яворину": как звучит легендарная "Яворина" Степана Гиги и кто написал к ней слова (видео)

"Яворина" — душераздирающая песня об искренней любви к Украине

В этот день, 15 декабря, во Львове прошла церемония похорон народного артиста Украины Степана Гиги. Исполнитель умер на 67-м году жизни после перенесенной операции и осложнений после нее. Трагическое известие появилось вечером, 12 декабря.

Что стоит знать:

Степан Гига умер 12 декабря на 67-м году жизни, а 15 декабря во Львове состоялись его похороны

Народный артист был известен своими песнями, включая знаменитый хит "Яворина"

Песню "Яворина" (впервые прозвучала в 1995 году) Степан Гига посвятил памяти Назария Яремчука

Степан Гига запомнился украинцам, как исполнитель многих песен. А в последние годы он получил новую волну популярности среди современной молодежи. Это позволило артисту собирать полные залы во всех украинских городах.

Одной из самых ярких и душещипательных песен в репертуаре Гиги была "Яворина". Автором слов этой песни является выдающийся поэт-песенник Степан Галябарда. А музыку к ней написал сам Степан Петрович. Эта композиция была посвящена памяти артиста Назария Яремчука.

Похороны Степана Гиги. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Впервые на сцене "Яворина" прозвучала из уст Степана Гигы в 1995 году. После этого она быстро получила популярность среди украинцев и до сих пор остается одной из самых известных музыкальных визиток исполнителя.

Текст песни "Яворина"

Я на світі прожив, наче спалах зорі на світанні,

Наче крапля роси, наче крик журавля — тільки мить.

Я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній,

І в жертовнім вогні моє серце на попіл згорить.

Я ж так щедро кохав, я так вірив у зорі і очі,

І душею своєю я вас, як умів, причащав.

Але видно Господь мені краще життя напророчив,

І до себе забрав, щоб у райськім саду я співав.

Приспів:

На могилі моїй посадіть молоду яворину,

І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.

Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,

Певно, в цьому і є та найважча провина моя.

На могилі моїй посадіть молоду яворину,

І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.

Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,

Певно, в цьому і є та найважча провина моя.

Хай душа переселиться в дивний той рай потойбічний,

Де таких, як і я, назліталася ціла сім'я.

Тільки нащо мені ті блаженства розкішні і вічні,

Як мені не всміхнеться донька-сиротинка моя.

У далеких світах якось раптом усе я покину,

Бо ввійде мені в душу сльозиною і чебрецем,

І додому хоч вітром, хоч променем сонця полину,

І легенько війну над твоїм, Україно, лицем.

На могилі моїй посадіть молоду яворину,

І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.

Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,

Певно, в цьому і є та найважча провина моя.

На могилі моїй посадіть молоду яворину,

І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.

Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,

Певно, в цьому і є та найважча провина моя.

К слову, на похоронах Степана Гиги прощальное слово сказал Степан Галяборда — автор слов "Яворини".

