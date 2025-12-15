"На могилі моїй посадіть молоду яворину": как звучит легендарная "Яворина" Степана Гиги и кто написал к ней слова (видео)
"Яворина" — душераздирающая песня об искренней любви к Украине
В этот день, 15 декабря, во Львове прошла церемония похорон народного артиста Украины Степана Гиги. Исполнитель умер на 67-м году жизни после перенесенной операции и осложнений после нее. Трагическое известие появилось вечером, 12 декабря.
Что стоит знать:
- Степан Гига умер 12 декабря на 67-м году жизни, а 15 декабря во Львове состоялись его похороны
- Народный артист был известен своими песнями, включая знаменитый хит "Яворина"
- Песню "Яворина" (впервые прозвучала в 1995 году) Степан Гига посвятил памяти Назария Яремчука
Степан Гига запомнился украинцам, как исполнитель многих песен. А в последние годы он получил новую волну популярности среди современной молодежи. Это позволило артисту собирать полные залы во всех украинских городах.
Одной из самых ярких и душещипательных песен в репертуаре Гиги была "Яворина". Автором слов этой песни является выдающийся поэт-песенник Степан Галябарда. А музыку к ней написал сам Степан Петрович. Эта композиция была посвящена памяти артиста Назария Яремчука.
Впервые на сцене "Яворина" прозвучала из уст Степана Гигы в 1995 году. После этого она быстро получила популярность среди украинцев и до сих пор остается одной из самых известных музыкальных визиток исполнителя.
Текст песни "Яворина"
Я на світі прожив, наче спалах зорі на світанні,
Наче крапля роси, наче крик журавля — тільки мить.
Я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній,
І в жертовнім вогні моє серце на попіл згорить.
Я ж так щедро кохав, я так вірив у зорі і очі,
І душею своєю я вас, як умів, причащав.
Але видно Господь мені краще життя напророчив,
І до себе забрав, щоб у райськім саду я співав.
Приспів:
На могилі моїй посадіть молоду яворину,
І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.
Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,
Певно, в цьому і є та найважча провина моя.
На могилі моїй посадіть молоду яворину,
І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.
Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,
Певно, в цьому і є та найважча провина моя.
Хай душа переселиться в дивний той рай потойбічний,
Де таких, як і я, назліталася ціла сім'я.
Тільки нащо мені ті блаженства розкішні і вічні,
Як мені не всміхнеться донька-сиротинка моя.
У далеких світах якось раптом усе я покину,
Бо ввійде мені в душу сльозиною і чебрецем,
І додому хоч вітром, хоч променем сонця полину,
І легенько війну над твоїм, Україно, лицем.
На могилі моїй посадіть молоду яворину,
І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.
Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,
Певно, в цьому і є та найважча провина моя.
На могилі моїй посадіть молоду яворину,
І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.
Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,
Певно, в цьому і є та найважча провина моя.
К слову, на похоронах Степана Гиги прощальное слово сказал Степан Галяборда — автор слов "Яворини".
