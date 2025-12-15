"На могилі моїй посадіть молоду яворину": як звучить легендарна "Яворина" Степана Гіги і хто написав до неї слова (відео)
"Яворина" — щемлива пісня про щиру любов до України
Цього дня, 15 грудня, у Львові відбулася церемонія похорону народного артиста України Степана Гіги. Виконавець помер на 67-му році життя після перенесеної операції та ускладнень після неї. Трагічна звістка з’явилася увечері, 12 грудня.
Що варто знати:
- Степан Гіга помер 12 грудня на 67-му році життя, а 15 грудня у Львові відбувся його похорон
- Народний артист був відомий своїми піснями, включаючи знаменитий хіт "Яворина"
- Пісню "Яворина" (вперше прозвучала 1995 року) Степан Гіга присвятив пам'яті Назарія Яремчука
Степан Гіга запам’ятався українцям як виконавець багатьох пісень. А в останні роки він отримав нову хвилю популярності серед сучасної молоді. Це дозволило артистові збирати повні зали в усіх українських містах.
Однією з найяскравіших і найщиріших пісень у репертуарі Гіги була "Яворина". Автором слів цієї пісні є видатний поет-пісняр Степан Галябарда. А музику до неї написав сам Степан Петрович. Ця композиція була присвячена пам’яті артиста Назарія Яремчука.
Вперше на сцені "Яворина" прозвучала з вуст Степана Гіги у 1995 році. Після цього вона швидко набула популярності серед українців і досі залишається однією з найвідоміших музичних візиток виконавця.
Текст пісні "Яворина"
Я на світі прожив, наче спалах зорі на світанні,
Наче крапля роси, наче крик журавля — тільки мить.
Я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній,
І в жертовнім вогні моє серце на попіл згорить.
Я ж так щедро кохав, я так вірив у зорі і очі,
І душею своєю я вас, як умів, причащав.
Але видно Господь мені краще життя напророчив,
І до себе забрав, щоб у райськім саду я співав.
Приспів:
На могилі моїй посадіть молоду яворину,
І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.
Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,
Певно, в цьому і є та найважча провина моя.
На могилі моїй посадіть молоду яворину,
І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.
Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,
Певно, в цьому і є та найважча провина моя.
Хай душа переселиться в дивний той рай потойбічний,
Де таких, як і я, назліталася ціла сім'я.
Тільки нащо мені ті блаженства розкішні і вічні,
Як мені не всміхнеться донька-сиротинка моя.
У далеких світах якось раптом усе я покину,
Бо ввійде мені в душу сльозиною і чебрецем,
І додому хоч вітром, хоч променем сонця полину,
І легенько війну над твоїм, Україно, лицем.
На могилі моїй посадіть молоду яворину,
І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.
Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,
Певно, в цьому і є та найважча провина моя.
На могилі моїй посадіть молоду яворину,
І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.
Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,
Певно, в цьому і є та найважча провина моя.
До слова, на похороні Степана Гіги прощальне слово сказав Степан Галяборда — автор слів "Яворини".
Раніше "Телеграф" розповідав про найвідоміші пісні Степана Гіги. Слухаємо та згадуємо народного артиста.