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Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией

Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
12:27 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:ВТО не удовлетворила апелляцию Украины относительно введенных ею пошлин на российский нитрат амония.

Во всемирной торговой организации (ВТО) отклонили апелляцию Украины по проигранном Российской Федерации спор относительно пошлин на российский нитрат амония. Об этом сообщает пресс-служба ВТО.

Апелляционный орган, аргументируя свое решение об отказе принимать апелляцию, отметил, что украинская судебная система, в частности решения украинского суда, а также украинские следственные органы, выполняющие его решения являются недействительным основанием для введения пошлин в отношении российского нитрата амония. Коллегия ВТО перед принятием украинско-российского спора рассмотрела украинские доводы в апелляции, отметив, что ошибок в работе группы не было обнаружено. Кроме этого, Украине не предоставила коллегии дополнительных данных, которые могли бы повлиять на изменение решения в ее пользу.

Украина в 2014 году приняла решение ввести антидемпинговые пошлины на российский нитрат амония. Срок их действия установлен до лета 2020 года, однако российская сторона обжаловала такое решение во Всемирной торговой организации, после чего в 2018 году выиграла этот спор.

В МЭРТ прокомментировали решение ВТО по спору о транзите товаров через Россию

Украина подала апелляцию на решение ВТО, однако 13 сентября получила отказ в ее удовлетворении.

Рабочая группа при Минэкономразвитии Украины после юридического анализа ситуации рекомендовала отказаться от подачи апелляци во ВТО.

Ранее Украина также проиграла спор России во ВТО, но уже по ограничению в транзите товаров. Тогдашний глав МИД Украины Павел Климкин раскритиковал работу органов, которые не прислушивались к МИД.

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Украина, ВТО, Пошлины, Нитрат амония.
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