"Повычищать товарищей": Гончарук поставил задачи новому главе ФГИ

Новости Бизнеса:Вчера Дмитрий Сенниченко был одобрен Верховной Радой главой Фонда госимущества.

Глава правительства Украины Алексей Гончарук озвучил коллективу новоизбранного главы Фонда имущества Дмитрия Сенниченко задачи, которые необходимо выполнить в ближайшее время, в частности, очистить ведомство от внешнего влияния. Об этом Гончарук заявил во время представления нового главы ФГИ.

По словам председателя правительства Украины, в Кабмине проинформированы о процессах в ведомстве, поэтому перед Сенниченко стоит задача «повычищать всех таких товарищей». Кроме этого, Гончарук настаивает на политической воле проведения приватизации, которая была провалена, по мнению премьера, из-за различных «присосков и кланов».

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, называя свои основные цели на должности, заявил, что перед ним стоит задача сформировать независимую от влияния команду для работы над привлечением в Украину инвесторов-профессионалов. По словам Сенниченко, в этом контексте перед ним не стоит задача на максимальное привлечение средств в госбюджет.

Председатель ФГИ напомнил о достижениях Рады в принятии законов об аренде в ProZorro и списках приватизации. По его словам, работа над новым законом о Фонде госимущества или дополнением существующего будет мотивировать его команду.

В представленном сегодня в Раде министром финансов проекте бюджета Украины на 2020 год план приватизации снижен до 5 млрд. Проект бюджета принят к рассмотрению большинством депутатов.

За первые пол года бюджет Украины пополнился на 265 млн грн благодаря приватизации.