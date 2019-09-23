Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки

Новости Бизнеса:Украинских пенсионеров с марта 2020 года ожидает индексация пенсий в соответствии с прожиточным минимумом.

В комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов анонсировали увеличение пенсий для населения от 12 до 13% в марте 2020 года.

По словам председателя Галины Третьяковой, индексированное повышение пенсий за счет увеличения прожиточного минимума ожидается в марте. Увеличение пенсий прописано в статье №7 в законопроекте о государственном бюджете Украины, который был принят в первом чтении. По словам Третьяковой, индексация пенсий увеличит их на 12-13%, что составляет примерно половину от уровня инфляции в 2019 году и половину от роста фонда зарплат.

В комитете подчеркивают, что депутаты Верховной Рады указали правительству Гончарука на необходимость уменьшить разницу между реальным прожиточным минимумом и тем, что установлен официально, поскольку правительство должно выполнить свои обязательства перед пенсионерам, заложенные в Конституции Украины.

Напомним, в законопроекте о государственном бюджете отмечается, что Кабинет министров должен сделать решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять примерно 4251 гривню.

Кроме этого, минимальная зарплата в проект государственного бюджета-2020 года заложена на уровне 4723 гривень.