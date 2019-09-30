Кронцпринц Саудовской Аравии взял ответственность за убийство Хашогги

Новости Бизнеса:Мухаммед бин Салман взял на себя ответственность за убийство Джамаля Хашогги, однако в качестве лидера Саудовской Аравии.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги, однако отверг обвинения, что именно он заказал это убийство.

Об этом кронцпринц сказал во время интервью в программе "60 Minutes" на CBS News, сообщает Sky News.

На вопрос журналиста, он ли заказал убийство Хашогги, который критиковал его в колонках для The Washington Post, принц Мухаммед бин Салман ответил: "Абсолютно нет".

"Но я беру на себя полную ответственность как лидер Саудовской Аравии, тем более, что это было сделано лицами, работающими на правительство Саудовской Аравии", - отметил он.

По словам кронпринца, убийство Хашогги было "ужасным преступлением" и "ошибкой" агентов саудовского правительства.

Ранее сообщалось, Мухаммед бин Салман во время общения с корреспондентом издания Frontline Мартином Смитом заявил, что берет на себя ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Как сообщалось, 59-летний обозреватель издания The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября 2018 года после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для брака с гражданкой Турции. Через две недели после исчезновения журналиста под давлением мирового сообщества Саудовская Аравия признала, что Хашогги убили в консульстве. Для совершения преступления из королевства в Стамбул прибыли 15 человек.

Недавно СМИ выложили расшифровку аудиозаписей разговоров убийц Хашогги.