Украина по "засекреченной" программе закупит Javelin

Новости Бизнеса:Украина осуществит тестовую покупку комплексов Javelin до конца 2019 года.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсирует тестовую покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin до конца 2019 года.

"Мы работаем над вопросами модернизации вооружения, военной техники. Как вы знаете, мы покупаем Javelin в этом году – это будет первая тестовая покупка. Мы продолжаем нарабатывать подобные соглашения с нашими партнерами и надеемся, что в следующем году мы сможем показать еще некоторые результаты по этому вопросу", - сказал Загороднюк на брифинге в Киеве в четверг.

Он также сообщил, что программа государственных закупок вооружений будет не такой "засекреченной", как в предыдущие годы.

"Мы максимально открыты в вопросах вооружения, чтобы народ Украины и наши партнеры могли видеть, каким образом мы распоряжаемся бюджетными средствами", - добавил министр.

Ранее сообщалось, Государственный департамент одобрил, а Конгресс утвердил дополнительные поставки противотанковых систем Javelin на продажу в Украину общей суммой $39 млн.

В связи с этим министр обороны отметил, что процессы планового переоснащения украинской армии, усиление отечественных возможностей и развитие совместимости с армиями стран НАТО будут продолжаться.