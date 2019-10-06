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Воскресенье, 06.10.2019
Утренний дайджест - главное за 5 октября: Javelin для Украины, круглый стол Нацполиции и другое
Утренний дайджест - главное за 5 октября: Javelin для Украины, круглый стол Нацполиции и другое
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Утренний дайджест - главное за 5 октября: Javelin для Украины, круглый стол Нацполиции и другое

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Утренний дайджест - главное за 5 октября: Javelin для Украины, круглый стол Нацполиции и другое
07:18 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины:Украина сможет купить Javelin для ВСУ. В Нацполиции обсудили пути восстановления территориальной целостности Украины. Разумков встретился с послом Канады. Мендель вызывают в комитет Рады. Деревянченко проиграл Головкину решением судей. Беринчик решением судей победил Морено. Sia призналась, что неизлечимо больна.

  • 1

    Министр обороны подтвердил, что Украина сможет купить в США дополнительные противотанковые комплексы Javelin.

     

    Министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил, что Украина сможет дополнительно купить в США противотанковые ракетные комплексы Javelin.

  • 2

    Участники Всеукраинского научно-практического круглого стола обсудили правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины.

    На базе Донецкого юридического института провели круглый стол, посвященный урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

  • 3

    Дмитрий Разумков обсудил с Романом Ващуком развитие судебной системы Украины, завершение конфликта на Донбассе и сотрудничество сторон.

    Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Романом Ващуком.

  • 4

    Мендель придет на комитет по свободе слова - из-за инцидента с журналистом "Схем".

    Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель планирует принять участие в заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, чтобы встретиться, в частности, с журналистом программы "Схемы" Сергеем Андрушко.

  • 5

    В Эдинбурге прошел марш за независимость Шотландии.

    Тысячи людей собираются в Эдинбурге на марш в поддержку независимости Шотландии.

  • 6

    Деревянченко проиграл Головкину решением судей

    Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин провели конкурентный бой за звание чемпионам мира в среднем весе.

  • 7

    Беринчик решением судей победил Морено

    Денис Беринчик и Патрицио Морено провели зрелищный бой в Броварах.

  • 8

    Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча

    Десна в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги минимально переиграла Олимпик (1:0).

  • 9

    Украина, обыграв Нигерию, сумела преодолеть групповой раунд.

    В заключительном матче группового этапа Украина разгромила Нигерию и вышла в 1/8 финала ЧМ по мини-футболу.

  • 10

    Лестер был близок, чтобы впервые отобрать очки у Ливерпуля.

    В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

  • 11

    43-летняя австралийская певица Sia страдает от неврологического расстройства - синдрома Элерса-Данлоса.

    Об этом певица впервые сообщила в своем микроблоге в твиттере. Синдром Элерса-Данлоса также называют "гиперэластичность кожи".

  • 12

    Появилось видео, на котором впервые можно увидеть как формируются вирусы.

    Исследователи из Гарвардской школы инженеров и прикладных наук имени Джона А. Полсона смогли понаблюдать за тем как формируются вирусы

  • 13

    Студия Disney не выдвинула на "Оскар" ни одного из актеров фильма "Мстители: Финал".

    Окончательный список номинантов на премию "Оскар" будет оглашен в начале следующего года, но уже известно, в каких категориях блокбастер намерен получить статуэтки.

  • 14

    Источники уже делятся новыми подробностями о пятом поколении браслета Mi Band 5.

    В середине июня компания Xiaomi выпустила новое поколение фитнес-трекеров Mi Band 4 и уже работает над преемником - Xiaomi Mi Band 5.

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Канада, Шотландия, Десна, ВСУ, Сиа, Олимпик, Javelin, Xiaomi, Роман Ващук, Нацполиция, Мстители: Финал, Дмитрий Разумков, Юлия Мендель.
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