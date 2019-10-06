Утренний дайджест - главное за 5 октября: Javelin для Украины, круглый стол Нацполиции и другое

Министр обороны подтвердил, что Украина сможет купить в США дополнительные противотанковые комплексы Javelin.
Министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил, что Украина сможет дополнительно купить в США противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Участники Всеукраинского научно-практического круглого стола обсудили правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины.
На базе Донецкого юридического института провели круглый стол, посвященный урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.
Дмитрий Разумков обсудил с Романом Ващуком развитие судебной системы Украины, завершение конфликта на Донбассе и сотрудничество сторон.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Романом Ващуком.
Мендель придет на комитет по свободе слова - из-за инцидента с журналистом "Схем".
Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель планирует принять участие в заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, чтобы встретиться, в частности, с журналистом программы "Схемы" Сергеем Андрушко.
В Эдинбурге прошел марш за независимость Шотландии.
Тысячи людей собираются в Эдинбурге на марш в поддержку независимости Шотландии.
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин провели конкурентный бой за звание чемпионам мира в среднем весе.
Беринчик решением судей победил Морено
Денис Беринчик и Патрицио Морено провели зрелищный бой в Броварах.
Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча
Десна в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги минимально переиграла Олимпик (1:0).
Украина, обыграв Нигерию, сумела преодолеть групповой раунд.
В заключительном матче группового этапа Украина разгромила Нигерию и вышла в 1/8 финала ЧМ по мини-футболу.
Лестер был близок, чтобы впервые отобрать очки у Ливерпуля.
В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
43-летняя австралийская певица Sia страдает от неврологического расстройства - синдрома Элерса-Данлоса.
Об этом певица впервые сообщила в своем микроблоге в твиттере. Синдром Элерса-Данлоса также называют "гиперэластичность кожи".
Появилось видео, на котором впервые можно увидеть как формируются вирусы.
Исследователи из Гарвардской школы инженеров и прикладных наук имени Джона А. Полсона смогли понаблюдать за тем как формируются вирусы
Студия Disney не выдвинула на "Оскар" ни одного из актеров фильма "Мстители: Финал".
Окончательный список номинантов на премию "Оскар" будет оглашен в начале следующего года, но уже известно, в каких категориях блокбастер намерен получить статуэтки.
Источники уже делятся новыми подробностями о пятом поколении браслета Mi Band 5.
В середине июня компания Xiaomi выпустила новое поколение фитнес-трекеров Mi Band 4 и уже работает над преемником - Xiaomi Mi Band 5.