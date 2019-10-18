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Депутаты в 1-м чтении скорректировали бюджет на текущий год

Депутаты в 1-м чтении скорректировали бюджет на текущий год
16:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Парламент поддержал в 1-м чтении законопроект с поправками в бюджет-2019.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении внесенный правительством 17 октября законопроект 2283 с поправками в государственный бюджет на 2019 год, который, в частности, предлагает увеличить на 1 млрд грн финансирование государственных шахт для выплат зарплаты их работникам.

Как передает корреспондент агентства, поправки в бюджет поддержали на пленарном заседании в пятницу 273 народных депутата при необходимых 226 голосах.

"Большой блок изменений – технический, направленный на реорганизацию ряда министерств. Это нужно отобразить в бюджете на 2019 год. Из критических – увеличивается на 1 млрд грн финансирование на реструктуризацию угольных шахт, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам. Увеличено финансирование сектора безопасности и обороны – 1,4 млрд грн – это на выравнивание уровня зарплат между секторами сил обороны и на доплаты военнослужащим в зоне АТО и ООС", – сказал с парламентской трибуны заместитель министра финансов Юрий Джигир.

Согласно тексту документа, предлагается повысить уровень денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, СБУ, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах, выделив на это дополнительные 1,36 млрд грн.

По словам Джигиря, законопроект также перераспределяет средства между социальными программами. В частности, из-за низкого использования средств по программам поддержки АПК их финансирование предлагается снизить на 750 млн грн. Помимо этого, законопроект предусматривает перераспределение из-за задержек в создании Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи, финансирование которого в этом году предлагается снизить на 800 млн грн до 200 млн грн.

При этом законопроект в случае его принятия повысит финансирование программы по созданию единой авиационной системы безопасности и гражданской защиты на 2,2 млрд грн из-за увеличения расходов на реализацию государственного инвестиционного проекта по закупке геликоптеров и связанных с ними товаров, работ и услуг в рамках международного соглашения между правительствами Украины и Франции.

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В целом правительственные поправки в госбюджет предусматривают сокращение его доходной части на 20,4 млрд грн при сбалансированном уменьшении расходов.

Верховная Рада Украины сегодня приняла за основу проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект 2000), который построен на весеннем макропрогнозе Минэкономики и предусматривает доходы бюджета в размере 1,079 трлн грн, расходы – 1,17 трлн грн при дефиците 2,09%.

Верховная Рада также приняла за основу законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс Украины для целей балансирования государственного бюджета на 2020 год.

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Верховная Рада, Бюджет, Госбюджет-2019.
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