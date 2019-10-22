Милованов назвал критически важным перевод агробизнеса на "безнал"

Новости Бизнеса:Правительство хочет ввести и обеспечить прозрачность безналичных операций в агробизнесе.

Агробизнес должен перейти на безналичный расчет в условиях запуска рынка земли, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на форуме "Устойчивое управление земельными ресурсами громад".

"Нам критически важно вывести агробизнес в безналичную работу. Пока часть бизнеса работает с наличными, мы не знаем, кто конечный собственник операции", - сказал он.

Милованов отметил, что у центрального банка есть возможности проследить прозрачность и легальность только безналичных операций.

"Это важно и для банковской сферы, если банки не видят платежи, они не могут давать кредиты, так как им сложно судить, насколько бизнес платежеспособный", - добавил министр.

Ранее глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявлял, что в следующем году в Украине могут быть запущены две программы государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Милованов также подчеркивал, что международные партнеры в ходе консультаций не высказывали негативных замечаний относительно модели открытия рынка земли с ограничением доступа бенефициарам-иностранцам до 2024 года.

Напомним, в Кабмине утверждают, что важнейшие пожелания и замечания фермеров, аграрных ассоциаций и крестьян уже учтены.