НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от "Газпрома"

Новости Бизнеса:"Газпром" по условиям контракта должен "прокачать" через Украину определенный объем газа.

В связи с данными из контрактных обязательства "Газпрома", размера хранилищ и других факторов Национальный банк Украины в прогнозе на 2020 год указывает объем транзита российского газа украинской газотранспортной системой в размере 50 млрд кубометров. Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

По его словам, существует риск сценария, когда российский газ какое-то время не будет поставляться в ЕС через территорию Украины, однако согласно контрактных обязательств "Газпрома" в НБУ прогнозируют объем транзита газа на уровне 50 млрд кубометров. В прогнозе также учитывались факторы объема хранилищ и введение в эксплуатацию новых газопроводов.

В НБУ отмечают, что по контракту российский газовый монополист должен провести через Украину не менее 50 млрд кубометров, иначе условия контракта будут нарушены.

Сологуб добавил, что внутренние потребители не ощутят проблем в случае неудовлетворительных результатов обсуждения транзита газа.

Напомним, в конце октября состоятся очередные трехсторонние газовые переговоры Украина-ЕС-РФ, на которых будут обсуждаться условия нового контракта по транзиту газа через Украину.

На предыдущих переговорах стороны согласились с тем, что новый контракт будет основываться на законах ЕС.