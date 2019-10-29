Офис президента: Сегодня представят перечень первых объектов для приватизации

Новости Бизнеса:В Офисе президента Украины анонсировали проведение форума RE: THINK Invest in Ukraine.

Фонд государственного имущества готовится презентовать перечень первых объектов для приватизации.

Об этом сообщила Юлия Ковалив на брифинге, передает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что это произойдет на первом инвестиционном форуме RE: THINK Invest in Ukraine, который состоится сегодня, 29 октября в Мариуполе.

Заместитель Андрея Богдана также рассказала, что на форуме представят недавно запущенные концессионные конкурсы.

Также пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, что в этом форуме поучаствует президент Украины и более чем 50-ти представителей различных организаций.