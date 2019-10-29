Какая стоимость продуктов по состоянию на 29 октября 2019 года

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 15 сентября по 22 октября позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.
Хлебобулочные изделия:
Цены на хлебобулочные изделия почти поднялись:
Средняя цена на батон была - 14,49 грн. На этой неделе цена - 14,60 грн.
Средняя цена на черный хлеб была - 20, грн. Цена на этой неделе - 21,25 грн.
Цена на белый хлеб была 18,32 грн. Цена на этой неделе - 20,08 грн.
Булка (упаковка 5 штук) была - 14,15 грн. На этой неделе цена немного выше - 14,90 грн.
Кисломолочная продукция:
Цены на кисломолочные продукты практически не изменились:
Средняя цена за пакет молока (900 г) была 26,86 грн. На этой неделе цена - 28,01 грн.
Кефир (900 г) стоил 27,06 грн. Цена на этой неделе не изменилась.
Цена за пачку масла (200 г) была - 42,58 грн. Цена на этой неделе та же.
Сметану (350 г) можно было купить за 25,66 грн. На этой неделе цена выше - 23,05 грн..
Цена за творог (180 г) была 23,05 грн. На этой неделе цена осталась такой же.
Мясные продукты:
Цена на мясные продукты на этой неделе изменилась:
Говядина (1 кг) в среднем стоила - 138,69 грн. Цена на этой неделе увеличилась - 139,19 грн.
Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 103,19 грн. Цена на этой неделе - 103,69 грн.
Курятина филе (1 кг), стоило - 112,45 грн. Цена на этой неделе - 101,95 грн.
Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе та же цена.
Крупы:
Цены на крупы на этой неделе немного изменились:
Цена за 1 килограмм гречки была - 28,26 грн. На этой неделе цена выше - 28,61 грн.
Цена на рис (1 кг) была - 23,80 грн. Цена на этой неделе осталась прежней.
Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,06 грн. Цена на этой неделе не изменилась.
Цена за пачку макарон, в среднем была - 12,99 грн. На этой неделе цена та же.
Бакалея:
Стоимость бакалейных товаров изменилась:
Цена на яйца (10 шт.) была - 26,64 грн. Цена на этой неделе - 25,87 грн.
Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 31,46 грн. На этой неделе цена - 32,27 грн.
Сахар (1 кг) стоил- 14,60 грн. На этой неделе цена - 14,03 грн.
Соусы и специи
Стоимость соусов и специй на этой неделе изменились.
За соль (1,5 кг) требовали - 9,01 грн. Цена на этой неделе - 8,89 грн.
Цена на майонез 67% (380 г) была - 18,60 грн. На этой неделе средняя стоимость - 16,55 грн.
Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 5,53 грн. На этой неделе цена не изменилась.
Кетчуп (270 г) стоил - 11,11 грн. Стоимость на этой неделе - 10,36 грн.