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Какая стоимость продуктов по состоянию на 29 октября 2019 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 29 октября 2019 года
20:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 15 сентября по 22 октября позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия почти поднялись:

Средняя цена на батон была - 14,49 грн. На этой неделе цена - 14,60 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 20, грн. Цена на этой неделе - 21,25 грн.

Цена на белый хлеб была 18,32 грн. Цена на этой неделе - 20,08 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,15 грн. На этой неделе цена немного выше - 14,90 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты практически не изменились:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 26,86 грн. На этой неделе цена - 28,01 грн.

Кефир (900 г) стоил 27,06 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Цена за пачку масла (200 г) была - 42,58 грн. Цена на этой неделе та же.

Сметану (350 г) можно было купить за 25,66 грн. На этой неделе цена выше - 23,05 грн..

Цена за творог (180 г) была 23,05 грн. На этой неделе цена осталась такой же.

Мясные продукты:

Цена на мясные продукты на этой неделе изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 138,69 грн. Цена на этой неделе увеличилась - 139,19 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 103,19 грн. Цена на этой неделе - 103,69 грн.

Курятина филе (1 кг), стоило - 112,45 грн. Цена на этой неделе - 101,95 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе та же цена.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе немного изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 28,26 грн. На этой неделе цена выше - 28,61 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 23,80 грн. Цена на этой неделе осталась прежней.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,06 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 12,99 грн. На этой неделе цена та же.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 26,64 грн. Цена на этой неделе - 25,87 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 31,46 грн. На этой неделе цена - 32,27 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 14,60 грн. На этой неделе цена - 14,03 грн.

Соусы и специи

Стоимость соусов и специй на этой неделе изменились.

За соль (1,5 кг) требовали - 9,01 грн. Цена на этой неделе - 8,89 грн.

Цена на майонез 67% (380 г) была - 18,60 грн. На этой неделе средняя стоимость - 16,55 грн.

Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 5,53 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Кетчуп (270 г) стоил - 11,11 грн. Стоимость на этой неделе - 10,36 грн. 

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