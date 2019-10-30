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США наращивают запасы: нефть падает в цене

США наращивают запасы: нефть падает в цене
17:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, Brent на уровне $61,37 за баррель.

Цены на нефть снижаются после публикации доклада министерства энергетики США, указавшего на более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:45 по Киеву составила $61,37 за баррель, что на $0,22 (0,36%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,44 (0,79%) - до $55,1 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 октября, выросли на 5,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предусматривал увеличение запасов нефти в Штатах за неделю на 2,5 млн баррелей.

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Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились четвертую неделю подряд - на 1,57 млн баррелей, более высокими темпами, чем предполагали данные Американского института нефти (API).

Оценки API, опубликованные накануне, указывали на повышение запасов в Кушинге на 1,22 млн баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 3,04 млн баррелей - до минимума почти за два года, дистиллятов - сократились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

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Добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 12,6 млн баррелей в сутки.

В центре внимания трейдеров остается ОПЕК, трейдеры внимательно оценивают любые сигналы, касающиеся планов организации относительно ограничения добычи нефти в будущем.

Накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

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Тем временем, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что он получил неофициальное приглашение о присоединении страны к ОПЕК после обсуждения этого с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

"Я бы хотел, чтобы Бразилия присоединилась к ОПЕК, - сказал президент в ходе экономического форума Future Investment Initiative. - Приглашение было сделано сегодня. Оно было сделано неформально. Это первый шаг к возможному внедрению этой политики в Бразилии". Он отметил, что Бразилия имеет нефтяные запасы и потенциал для вступления в ОПЕК.

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Нефть, WTI, Brent, Цены на нефть, ICE Futures, Nymex, Трейдинг.
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