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Существенное подорожание авто: Раде советуют срочно продлить норму Евро-5

Существенное подорожание авто: Раде советуют срочно продлить норму Евро-5
10:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:С 2020 года в Украине ожидается рост цен на новые автомобили до 18%, если парламент в декабре не перенесет введение Евро-6.

Если в Украине вступит в действие стандарт Евро-6, то через полтора месяца новые автомобили вырастут в цене на 15-18%.

Об этом рассказал генеральный директор Всеукраинской Ассоциация автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Налоговый , а также транспортный Комитеты ВР рекомендовали Парламенту перенести введение Евро-6 на 2025-ый. А дальше роковые случайности..", - написал Назаренко в своем Facebook-аккаунте.

Он отметил, что рассмотрение введения стандарта постоянно переносят. Теперь законопроект об отсрочке введения стандарта Евро-6 народные избранники смогут рассмотреть только в декабре.

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Назаренко также рассказал, что автопроизводители не прекращают делать автомобили для Украины, придерживаясь при этом действующего законодательства нашей страны. Таким образом в Украину попадут машины стандарта Евро-6, которые будут стоить порядка выше, нежели их аналоги с двигателями Евро-5.

Украинцам стоить только продолжать надеяться, что в декабре будет оперативно продлена норма Евро-5, дабы цены на авто не поднялись на 15-18%.

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Все по теме:

Автомобиль, Налоги, Цена, Подорожание, Стоимость, Евро-5, Евро-6.
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