Импортный газ для Украины подешевел на 11,1%

Новости Бизнеса:В октябре средняя цена импортного газа в Украине составляла около 199,51 доллара за 1 тысячу кубометров.

Украинские предприятия в ноябре 2019 года импортировали газ по средней цене $177,38 (4 тыс. 276,7 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 11,1% ниже цены октября-2019 в долларовом эквиваленте, когда она составила $199,51 (4 тыс. 988,5 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Напомним, транзит природного газа через газотранспортную систему Украины 3 декабря 2019 года составил 307 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".