"Не менее 40% от средней зарплаты": Соколовская поделилась планами по поднятию прожиточного минимума

Новости Бизнеса:Минсоцполитики нацелено на установлении прожиточного минимума на уровне не ниже 40% от средней зарплаты.

Минсоцполитики будет ориентироваться на то, что достойный прожиточный минимум должен быть не менее 40% от средней зарплаты.

Об этом министр социальной политики Юлия Соколовская рассказала в видео, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

"Сейчас у нас есть разные законопроекты и разные подходы к определению, что такое достойный прожиточный минимум. И мы будем ориентироваться, чтобы он составлял не менее 30-40% от средней заработной платы для разных категорий", - сказала Соколовская.

В сообщении отмечается, что Кабинет министров на заседании в среду одобрил инициативу Минисоцполитики, которая предусматривает отвязывание части выплат от размера прожиточного минимума.

Как подчеркивается, "это позволит повысить прожиточный минимум до фактического уровня - почти в два раза, до 3-4 тыс. грн".

В ведомстве также сообщают, что такая реформа механизма применения прожиточного минимума позволит создать предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума и оказывать помощь тем, кто в ней реально нуждается.

По словам министра введение инициативы зависит от позиции Верховной Рады, которая должна проголосовать за законопроект министерства.

"На 18 декабря уже назначены парламентские слушания по этому вопросу и мы будем работать с депутатским корпусом, чтобы изменить качество жизни украинцев к лучшему", - сказала Соколовская.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 декабря выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия. Теперь прожиточный минимум составляет 2102 гривны для трудоспособных (было 2007), 1638 для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 для детей с 6 до 18 лет (было 2118 ).