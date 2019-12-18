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Украинские улитки захватывают рынки ЕС: экспорт увеличился почти в 3 раза

Украинские улитки захватывают рынки ЕС: экспорт увеличился почти в 3 раза
16:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина нарастила экспорт улиток в страны ЕС почти в три раза.

Украина за январь-сентябрь 2019 года поставила на европейский рынок 248 тонн улиток собственного производства, тогда как за весь 2018 год объем экспорта этой продукции в страны Европейского Союза составил 93 тонны.

Согласно сообщению на сайте правительства в среду, за два года возросло и количество отечественных предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок ЕС.

"По результатам третьего квартала этого года в Украине такое право получили 17 предприятий. В 2018 году их было всего пять", - отмечается в сообщении Кабмина.

Напомним, Украина с 1 июля до 13 декабря 2019 года экспортировала 27,36 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 32,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Тем не менее, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 10 месяцев 2019 года составило 8,46 млрд долларов, на 460,3 млн долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Экспорт, ЕС, Кабмин, Улитки.
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