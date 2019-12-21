Иск Нафтогаза к Газпрому на $12 млрд может быть отозван

Об этом на брифинге сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Пакетный вариант предполагает, что будет соглашение об урегулировании, согласно которому "Газпром" уплатит деньгами фактически три миллиарда долларов с учетом пени и всех процентов, которые были начислены по решению Стокгольмского арбитража. Также это будет соглашение об урегулировании текущих арбитражных процессов, которые есть между "Нафтогазом" и "Газпромом", - сказал Витренко.
"Если мы говорим об исковых требованиях в новом арбитраже, то в пакете с продлением транзита вариант, который предполагается - это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Это значит, что не останется никаких открытых исковых требований ни с одной стороны после того, как это пакетное решение будет введено", - уточнил Витренко.
При этом он подчеркнул, что иски к России на 5 млрд долл. В связи с захватом крымских активов "Нафтогаза" сохраняются, поскольку они не являются частью договоренностей.
"Что касается арбитража, касающегося активов "Нафтогаза" в Крыму. Никоим образом это не упоминается в этом протоколе, это отдельный процесс, стороной которого является государство Российская Федерация, которая отвечает по соответствующим искам "Нафтогаза", и в протоколе это не упоминается", - сказал Витренко.
Как сообщалось ранее, в начале января 2019 года председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" готов пересмотреть или отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долл. в Стокгольмском арбитраже, если российская компания согласится на заключение долгосрочного транзитного контракта.
По его словам, главное основание этого иска - утрата ценности украинской ГТС из-за того, что "Газпром" построит обходные потоки и не выполнит свои обязательства перед "Нафтогазом" по использованию украинской ГТС.