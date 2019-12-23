Украинские бобовые "захватили" рынок во Франции

Новости Бизнеса:Украина увеличит производство фасоли для экспорта в ЕС, Африку и Америку.

У Украина есть шансы закрыть стремительный спрос на бобовые в Африке и Америке.

Об этом заявил руководитель коммерческого предприятия из Конго Шансел Гонбеза, передает agroportal.ua.

Гонбеза также выразил убеждение, что замечательные перспективы таже есть у украинских чечевицы, гороха и фасоли в страны ЕС.

Трейдер добавил, что украинскими бобовыми заинтересовались во Франции. В Марсельский порт уже было экспортировано около 125 тонн белой фасоли в 5 контейнерах.

"Белая фасоль пользуется огромным спросом во Франции", - рассказал руководитель трейдинговой компании.

Он объяснил, что из нее получаются очень хорошие консервы, которые пользуются огромным спросом в стране.

До этого фасоль закупалась в Канаде, но украинский продукт гораздо дешевле, не уступая при этом качеству.