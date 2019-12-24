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Украинцам с маленькой зарплатой пообещали снизить налоги

Украинцам с маленькой зарплатой пообещали снизить налоги
10:17 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Правительство намерено уменьшить размер налога на доходы физлиц для тех украинцев, которые получают низкие зарплаты.

В Украине планируют снизить размер налога на доходы физических лиц для украинцев, которые получают самые маленькие зарплаты. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Изменения будут внедрять в рамках налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году.

По словам Верланова, в Украине будут внедрять дифференцированную систему налогов. В следующем году будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц.

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"Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено", – отметил Верланов.

Он добавил, что после проведения налоговой реформы украинцы будут меньше уклоняться от уплаты налогов.

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Напоминаем, ранее о планах уменьшать налоги с доходов физических лиц сообщала министр финансов Оксана Маркарова.

Также в Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому планируется освободить от налога на доходы физических лиц людей, которым еще не исполнилось 27 лет. Его поддержал парламентский комитет.

Налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%, военный сбор 1,5%. Работодатель также должен уплатить в Пенсионный фонд 22% от зарплаты единого социального взноса.

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Налоги, Зарплата, Работа.
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