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В Кабмине исключили пересмотр правил предоставления субсидий

В Кабмине исключили пересмотр правил предоставления субсидий
10:34 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Украинский премьер Алексей Гончарук исключил вероятность того, что действующая власть будет пересматривать правила предоставления субсидий.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, те, кто получает субсидию на протяжении этой зимы - ее не потеряют.

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, - они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - заявил премьер.

Напомним, с 1 октября в Украине поменялся механизм выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно изменениям, теперь получатель субсидии сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: один из уполномоченных банков или выплатные объекты "Укрпочты" (кассы в отделениях или доставка почтальоном на дом). Кроме того, местная власть получила больше возможностей для регулирования выплат субсидий.

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Добавим, что в государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Что такое субсидия ?

Это целевая и раньше безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

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Тарифы, Кабмин, Льготы, Субсидии, Алексей Гончарук.
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