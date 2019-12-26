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Нацбанк вводит в обращение монеты, посвященные военнослужащим

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Нацбанк вводит в обращение монеты, посвященные военнослужащим
12:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины вводит в обращение две памятные монеты номиналом в 10 гривен, посвященные украинским военнослужащим и военным медикам.

Национальный банк Украины вводит в обращение две памятные монеты номиналом в 10 гривен. Они посвящены украинским военнослужащим. Об этом сообщает сайт НБУ.

Так, в четверг, 26 декабря, НБУ вводит в обращение памятные монеты номиналом 10 гривен "На страже жизни" и "Участникам боевых действий на территории других государств". Обе монеты выпущены тиражом 1 млн штук.

"Посвящена военным медикам - людям, чья профессия сочетает в себе медицинские и военные знания, которые самоотверженно служат Родине, ежедневно спасая жизни ее защитников, совершают подвиг милосердия, мужества и стойкости", - говорится в сообщении.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины (слева), надпись Украина (вверху полукругом), год чеканки монеты 2019 (справа), номинал Десять гривен (полукругом внизу) в центре - стилизованная композиция: пламя, на фоне которого - крест, символ медицины, вокруг - камуфлированные обломки, символизирующие драматизм войны; внизу между обломками - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция: военный медик оказывает помощь раненому бойцу во время боевых действий, зеркальные силуэты вертолета и группы военных, идущих к нему с носилками (слева) надпись: На страже жизни (внизу).

Монета "Участникам боевых действий на территории других государств" посвящена украинским военным специалистам - участникам многих миротворческих миссий.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, над которым надпись Украина; на зеркальном фоне - стилизованная композиция: на фоне модели Земли изображены континенты и указан номинал 10 гривен (внизу); год чеканки монеты 2019 (слева) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа) надпись Участникам боевых действий на территории других государств (вверху полукругом).

В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты

На реверсе монеты в обрамлении растительного орнамента, на зеркальном фоне надписи: Обязанность / Мужество / Память.

Напомним, 20 декабря, в Украине было введено в обращение монеты номиналом 5 гривен, а 17 декабря - Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривны, посвященная переводчику и языковеду Николаю Лукашу.

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НБУ, Монеты, Памятные монеты, Государственный Герб Украины, На страже жизни.
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