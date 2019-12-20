Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать

Новости Бизнеса:Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 гривен.

Национальный банк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривен. На них, как и на банкноте, изображен Богдан Хмельницкий.

Новыми монетами можно рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов, причем неограниченный период времени – пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обороте.

Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 и 10 гривен не будут. Об этом на брифинге сказал директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

На 2020 год запланирован также выпуск монеты стоимостью 10 гривен. Точной даты пока нет.

Монета номиналом в 5 гривен – почти на 2 миллиметра больше в диаметре по сравнению с двухгривневой. Ее вес – 5,2 грамма.

Кроме того, Нацбанк из соображений безопасности решил обновить и дизайн банкноты номиналом 50 гривен, который был неизменным с 2004 года.

В новых банконтах улучшено рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения.

Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовый и инфракрасные защиты, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Отметим, что с апреля 2018 года НБУ ввел в оборот монеты номиналом 1 и 2 гривны, а в октябре 2019 года вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Зачем меняют деньги

Замена банкнот на монеты делается для достижения оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обращении, что будет соответствовать современным потребностям государства и экономики, а также мировому опыту. Объясняя такое решение глава НБУ Яков Смолий рассказывал, что в международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков.

Дело в том, что еще недавно в обращении было аж 7 единиц банкнот и монет. Это без купюры в тысячу гривен, которая стала 18 такой единицей. Соответственно, это очень длинный ряд. Если посмотреть, то в большинстве стран со стабильной финансовой системой, такой ряд составляет 10, 12, 14 единиц. В среднем длина такого банкнотно-монетного ряда – 12 единиц. НБУ постепенно приводит откорректированный банкнотно-монентний ряд к такому количеству. Будет 6 банкнот 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен. Соответственно, будет столько же монет. Это такие перспективы. К сожалению, они фиксируют то, что произошло с нашей экономикой в 2006, 2008, 2014 и 2015 годах, когда была достаточно высокая инфляция. Это логическая реакция на инфляцию тех лет.

Быстрое старение денег

Еще одна причина – быстрое "старение" денег. Ведь, если обычно купюры большого номинала 200 или 500 гривен люди держат в конвертах, кошельках, то есть в тех местах, где они меньше изнашиваются, мелочь нередко мнется где-то в карманах и быстро изнашивается.

Мелкие банкноты изнашиваются буквально за год-два, монеты могут находиться в обращении и 10-20 лет, без потерь внешнего вида.

Переход части бумажных денег к монетам продолжается уже несколько лет. Это выгодно для бюджета: ведь свою прибыль НБУ впоследствии перечисляет в государственную казну.