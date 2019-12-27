Скачать
Пятница, 27.12.2019
"Переговоры продолжаются": В Нафтогазе опровергли слухи о транзите газа
"Переговоры продолжаются": В Нафтогазе опровергли слухи о транзите газа
Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине
Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине
Тоттенхэм хочет вернуть Бэйла: подробности грандиозного обмена
Тоттенхэм хочет вернуть Бэйла: подробности грандиозного обмена
iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен
iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен

Милованов: Кабмин не может выплатить аграриям 1 миллиард гривень

Милованов: Кабмин не может выплатить аграриям 1 миллиард гривень
20:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов заявил, что правительство не может выплатить аграриям дотации из-за судебного иска ВАР.

Кабинет министров не может выплатить 1 млрд грн государственных дотаций украинским аграриям из-за судебного иска общественной организации "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) к предыдущему правительству.

Об этом на брифинге заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Кабинет министров в этом году профинансировал все программы, которые были в бюджете господдержки сельского хозяйства, на 3,4 млрд грн. Но еще 1 млрд грн выплат сейчас заблокирован в судебном порядке из-за иска «Всеукраинской аграрной рады» к предыдущему правительству", - сказал он.

В частности, украинские аграрии не могут получить выплаты по двум программам: "Государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)" - 830 млн грн, "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" - 186 млн грн.

За четыре года работы ProZorro сэкономила стране 100 миллиардов

Как подчеркнул Милованов, средства на эти направления предусмотрены в бюджете в полном объеме, однако их выплата заблокирована иском ВАР о признании противоправными и недействительными принятых еще в феврале 2018 года постановления Кабмина об утверждении этих программ.

Министр сообщил, что 26 декабря 2019 года Министерство юстиции подало кассационную жалобу в Верховный суд Украины с целью разблокировать выплаты.

Он пообещал в 2020 году выполнить все программы поддержки аграрного сектора в полном объеме согласно утвержденному госбюджету, а также осуществить выплаты по тем программам, которые сейчас заблокированы.

"Правительство готово, деньги есть, комиссии проведены, выплаты проводились включительно до сегодня - 27 декабря, но суд остановил возможность нам провести платежки, поэтому 1 млрд грн аграрии недополучили", - сказал Милованов.

Для обсуждения этого вопроса и последующих действий министр проведет встречу с 15 профильными аграрными ассоциациями 27 декабря.

Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности

Общественная организация "Всеукраинская аграрная рада" в июле 2019 года подала в суд иск о признании противоправными постановления Кабинета министров от 2018 года, которым распределялись государственные дотации в аграрном секторе Украины.

В госбюджете на 2019 год на поддержку аграрных производителей предусмотрено 5,7 млрд грн.

Напомним, Тимофей Милованов заявил, что Минэкономики уже нашло кандидатов на должность и.о. "Артемсоли".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дотации, Аграрии, Минэкономики, Тимофей Милованов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Маникюр на Новый год 2020 Белой Металлической Крысы: тренды и идеи
03 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
04 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
05 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грицак уволен в запас СБУ
Грицак уволен в запас СБУ
В стране поднялась реальная зарплата
В стране поднялась реальная зарплата
Противники на Донбассе ранили украинского военного
Противники на Донбассе ранили украинского военного
В образе из &quot;Великого Гэтсби&quot;: Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм
В образе из "Великого Гэтсби": Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь