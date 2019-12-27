Милованов: Кабмин не может выплатить аграриям 1 миллиард гривень

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов заявил, что правительство не может выплатить аграриям дотации из-за судебного иска ВАР.

Кабинет министров не может выплатить 1 млрд грн государственных дотаций украинским аграриям из-за судебного иска общественной организации "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) к предыдущему правительству.

Об этом на брифинге заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Кабинет министров в этом году профинансировал все программы, которые были в бюджете господдержки сельского хозяйства, на 3,4 млрд грн. Но еще 1 млрд грн выплат сейчас заблокирован в судебном порядке из-за иска «Всеукраинской аграрной рады» к предыдущему правительству", - сказал он.

В частности, украинские аграрии не могут получить выплаты по двум программам: "Государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)" - 830 млн грн, "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" - 186 млн грн.

Как подчеркнул Милованов, средства на эти направления предусмотрены в бюджете в полном объеме, однако их выплата заблокирована иском ВАР о признании противоправными и недействительными принятых еще в феврале 2018 года постановления Кабмина об утверждении этих программ.

Министр сообщил, что 26 декабря 2019 года Министерство юстиции подало кассационную жалобу в Верховный суд Украины с целью разблокировать выплаты.

Он пообещал в 2020 году выполнить все программы поддержки аграрного сектора в полном объеме согласно утвержденному госбюджету, а также осуществить выплаты по тем программам, которые сейчас заблокированы.

"Правительство готово, деньги есть, комиссии проведены, выплаты проводились включительно до сегодня - 27 декабря, но суд остановил возможность нам провести платежки, поэтому 1 млрд грн аграрии недополучили", - сказал Милованов.

Для обсуждения этого вопроса и последующих действий министр проведет встречу с 15 профильными аграрными ассоциациями 27 декабря.

Общественная организация "Всеукраинская аграрная рада" в июле 2019 года подала в суд иск о признании противоправными постановления Кабинета министров от 2018 года, которым распределялись государственные дотации в аграрном секторе Украины.

В госбюджете на 2019 год на поддержку аграрных производителей предусмотрено 5,7 млрд грн.

Напомним, Тимофей Милованов заявил, что Минэкономики уже нашло кандидатов на должность и.о. "Артемсоли".