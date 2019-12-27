Скачать
Пятница, 27.12.2019
"Переговоры продолжаются": В Нафтогазе опровергли слухи о транзите газа
"Переговоры продолжаются": В Нафтогазе опровергли слухи о транзите газа
Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине
Пристайко: ФРГ отклонила запрос о военной помощи Украине
Тоттенхэм хочет вернуть Бэйла: подробности грандиозного обмена
Тоттенхэм хочет вернуть Бэйла: подробности грандиозного обмена
iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен
iPad Pro 2020: дизайн планшета полностью рассекречен

В стране поднялась реальная зарплата

В стране поднялась реальная зарплата
19:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Реальная зарплата в Украине в ноябре 2019 года выросла на 10,8%.

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года возросла на 10,8%, по сравнению с октябрем 2019 года снизилась на 0,5%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем 2019 года уменьшилась на 0,4%, в годовом измерении (к ноябрю 2018 года) - возросла на 16,6%, составив 10679 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

Статведомство напоминает, что в октябре текущего года она составила 10727 грн, сентябре - 10687 грн, августе -10573 грн.

По его данным, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года наблюдался в Луганской (на 20%), Днепропетровской (на 19,9%), Киевской (на 19,7%), Донецкой (на 18%), Николаевской (на 17,7%), Тернопольской (на 17,5%), Кировоградской (на 17,5%), Одесской (на 17,3%) областях и в Киеве (на 14,9%).

Украинцам с маленькой зарплатой пообещали снизить налоги

Самый высокий уровень зарплат в ноябре зафиксирован в Киеве – 15974 грн, самый низкий - в Херсонской области – 8267 грн. При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 11769 грн, Луганской области – 8867 грн (кроме временно оккупированных территорий).

В ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата возросла на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 23,8%), в сфере информации и телекоммуникаций (на 18,6%), операций с недвижимым имуществом (на 18,5%), в здравоохранении (на 17%), промышленности (на 16,9%), образовании (на 16,6%), в сфере финансовой и страховой деятельности (на 16,6%), оптовой и розничной торговли (на 16,2%), в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании (на 15,9%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 15,5%), в сельском хозяйстве (на 15,4%), в сфере временного размещении и организации питания (на 14,9%), профессиональной, научно и технической деятельности (на 14,1%), в строительстве (на 12,9%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 11,2%).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Зарплата, Госстат, Статистика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Маникюр на Новый год 2020 Белой Металлической Крысы: тренды и идеи
03 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
04 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
05 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грицак уволен в запас СБУ
Грицак уволен в запас СБУ
В стране поднялась реальная зарплата
В стране поднялась реальная зарплата
Противники на Донбассе ранили украинского военного
Противники на Донбассе ранили украинского военного
В образе из &quot;Великого Гэтсби&quot;: Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм
В образе из "Великого Гэтсби": Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь