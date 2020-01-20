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Транзит газа: Путин и Ляйен обсудили проблемные вопросы

Транзит газа: Путин и Ляйен обсудили проблемные вопросы
10:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Коллаж

Новости Бизнеса:Урсула фон дер Ляйен и Путин обсудили транзит газа через территорию Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили транзит газа через территорию Украины.

Об этом президент Еврокомиссии сообщила в микроблоге Twitter.

"Приятно встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на полях Берлинской конференции (по ситуации в Ливии - ред.). Мы говорили о трехстороннем газовом соглашении Украина - ЕС - Россия (по транзиту - ред.) из Украины", - сообщила она.

Как сообщалось ранее, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

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Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

Украина за пять лет получит от транзита российского газа минимум 7,2 млрд долл.

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Все по теме:

Украина, Еврокомиссия, Россия, Владимир Путин, Газовые переговоры, Урсула фон дер Ляйен, Транзит газа.
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