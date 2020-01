Транзит газа: Путин и Ляйен обсудили проблемные вопросы

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили транзит газа через территорию Украины.

Об этом президент Еврокомиссии сообщила в микроблоге Twitter.

"Приятно встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на полях Берлинской конференции (по ситуации в Ливии - ред.). Мы говорили о трехстороннем газовом соглашении Украина - ЕС - Россия (по транзиту - ред.) из Украины", - сообщила она.

Good to meet with Russian President Vladimir Putin in the margins of the #BerlinConference. We spoke about the Ukraine-EU-Russia trilateral gas agreement via Ukraine. pic.twitter.com/utHj0agJKt

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2020