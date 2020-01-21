Возобновляемые источники энергии: Минэнергетики ставит амбициозную задачу

Новости Бизнеса:В Минэнергетики к 2050 году хотят увеличить долю возобновляемой энергии до 70%.

Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе Украины должна к 2050 году составлять 70%, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентации проекта Концепции "зеленого" энергетического перехода до 2050 года.

"Одним из приоритетов правительства является декарбонизация экономики. Мы говорим о том, что до 2050 года доля возобновляемых источников должна быть на уровне порядка 70%. Мы посчитали, у нас есть оценки", - сказал он.

При этом Оржель подчеркнул, что это развитие должно быть экономически обоснованным.

"Нельзя злоупотреблять ценой на экологический киловатт. Нужно, чтобы потребитель платил справедливую цену за экологическую единицу энергии", - отметил он.

Присутствующий на презентации заместитель министра Сергей Масличенко заявил, что министерство подготовило проект Концепции "зеленого" энергетического перехода до 2050 года совместно с экспертами и научно-техническими учреждениями. Поэтому расчеты перспективных показателей изменения структуры энергобаланса страны базируются на экономико-математических моделях, которые будут меняться в зависимости от мировых тенденций.

"Уменьшение выбросов парниковых газов – общий знаменатель для потребления всех энергоресурсов. Это сейчас первоочередная цель во всех странах. Мы ставим цель, может, не такую амбициозную, как в ЕС, до 2050 года стать климатически нейтральными, то есть снизить чистые выбросы углерода до нуля. Наша цель - этого показателя достичь до 2070 года", - сказал он.

Масличенко пояснил, что к возобновляемым источникам относятся не только солнечная и ветряная, но и биоэнергетика, которая имеет большой потенциал производства из отходов сельского хозяйства.

Как сообщалось ранее, в украинскую возобновляемую энергетику в 2019 году было инвестировано 3,7 млрд долл., что позволило построить дополнительно 4,5 ГВт мощностей. Таким образом, на конец года общая мощность ВИЭ составила 6,8 ГВт.

На конец 2019 года общая доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны оставила почти 10%.

Напомним, Минэкоэнерго вместе с защитой окружающей среды создают новое госпредприятие.