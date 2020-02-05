Украинский проект получил вторую за полгода крупнейшую международную премию (Фото)

Новости Бизнеса:Украинский проект признали лучшим в категории "Социальная реформа и сокращение бедности".

Украинское Агентство стратегических решений ShiStrategies получило награду Международного Фонда Габриэля Аль-Салема "За выдающиеся достижения в консалтинге". Проект "Рука допомоги", реализованный Агентством, был признан лучшим в категории "Социальная реформа и сокращение бедности".

"Проект доказал возможность превращения долговременных безработных в успешных предпринимателей, активных членов общества. Его мультипликация на всей территории Украины позволила бы сделать огромный шаг в направлении ликвидации бедности в масштабах всей страны", – отметила управляющий партнер Агентства ShiStrategies Инна Шинкаренко.

Президент Фонда Габриэля Аль-Салема Виктория Ольская подчеркнула, что проект Агентства произвел сильное впечатление на членов международного Комитета награды.

"В последние два года Фонд поставил для себя задачу помогать продвижению Целей устойчивого развития ООН, и ваш проект как раз очень соответствует этой важной теме", – сказала она.

"Рука допомоги" – пилотный проект Министерства социальной политики Украины, который был реализован в 2017-2018 годах при поддержке Всемирного банка.

Целью проекта было возвращение на рынок труда и привлечение к предпринимательству вынужденных переселенцев и членов малоимущих семей, которые долгое время жили за счет соцпомощи. Реализацией проекта и его коммуникационным сопровождением занималось Агентство ShiStrategies.

Церемония награждения победителей состоялась 1 февраля 2020 года в рамках 2-й международной конференции "Консалтинг без границ" на Бали, Индонезия. Конференция организована Фондом Габриэля Аль-Салема совместно с Организацией по развитию бизнеса и экспорта (Бали).

Премия Фонда стала для Агентства ShiStrategies второй за полгода крупнейшей международной наградой в области управленческого консалтинга.

В октябре 2019 года Агентство уже было отмечено самой престижной глобальной премией в области управленческого консалтинга Constantinus International Award. ShiStrategies стало первой украинской компанией, получившей эту награду.

Фонд Габриэля Аль-Салема — неприбыльная организация в США, ориентированная на содействие устойчивому экономическому росту в странах с переходной экономикой и формирующимся рынком.

Премия Фонда "За выдающиеся достижения в консалтинге" вручается консультантам по управлению из развивающихся стран с 2011 года.

Напомним, Премьер Алексей Гончарук заверил, что разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа.