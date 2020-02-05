В Украине эксперты заявили о миллиардных убытках в области животноводства

Новости Бизнеса:В прошлом году область животноводства понесла миллиардные убытки, констатируют эксперты из Института аграрной экономики.

В 2019 году отрасль животноводства понесла более 2 млрд грн убытков. Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, передает Институт.

"После двух успешных для животноводства лет - 2017 года с прибылью в 6,2 млрд грн и 2018 года с прибылью около 5,3 млрд грн - по результатам 2019 года отрасль понесла более 2,1 млрд грн убытков", - рассказал он.

Уровень рентабельности животноводства в сельхозпредприятиях также существенно упал, продолжил Лупенко.

"Если в 2017 году он составлял 12,7%, в 2018 году - 9,7%, то в прошлом году изменился уровнем убыточности (-3,5%)", - рассказал ученый.

В частности, рентабельность выращивания свиней уменьшилось на 7,2%, против роста на 6,9% в 2018 году, рентабельность производства яиц - упала на 25,6%, тогда как в 2018 году рост показателя составил 5,4%.

Нерентабельным в 2019 году было производство шерсти (-70,4%), выращивание крупного рогатого скота (-27,5%), овец и коз (-24,6), информирует ученый.

Таким образом, отрасль животноводства, принося два года подряд миллиардные прибыли, в 2019 году перестала быть рентабельной и понесла убытки, резюмировал Лупенко.

Отметим, что падение прибыльности отрасли животноводства происходило на фоне сокращения объемов государственной поддержки АПК. Максимальной она была во время спецрежима возврата НДС в 2017 году, в 2018 году дотации были установлены на уровне 6,3 млрд грн, а уже 2019 году сократились до 5,9 млрд грн. В 2020 году поддержку агропроизводителей хотят вообще ограничить до 4 млрд грн (0,5% аграрного ВВП). Для сравнения, в Канаде бюджет дотаций фермерам составляет 9% от аграрного ВВП, а это около 6 млрд долларов. Примерно такую же сумму на сельское хозяйство тратит Германия. Общий бюджет прямых выплат фермерам в 2018 году в соседней Польше составил 14,6 млрд злотых, то есть более 3,6 млрд долларов.

Усугубляет ситуацию, отмечают эксперты, отсутствие в стране политики "экономического национализма". Крупные производители и внутренние инвесторы вынуждены заботиться о себе сами.

"В Украине полностью отсутствуют какие-либо проявления экономического протекционизма. Скорее наоборот, Украина демонстрирует наверное наиболее лояльные условия для иностранных товаров, полностью открытый внутренний рынок, нет никакой реальной поддержки украинских производителей, особенно промышленных. Покупки как на уровне центральных органов власти, так и на уровне местных органов власти, там где речь идет о покупке техники, транспортных средств, побеждают, как правило, иностранные производители, хотя предлагают себя на конкурс и украинские производители.

То есть, никакой существенной поддержки украинские производители готовых потребительских товаров от государства не имеют. Хотя возьмите любое экономическое чудо, любой страны, все эти чудеса имеют одну общую черту - протекционизм и поддержка собственных производителей, как минимум, на внутреннем рынке, и помощь им выйти на внешние рынки. Так начиналось любое экономическое чудо, немецкое, японское, южнокорейское или, как сейчас, китайское. Поэтому протекционизм, это то что надо Украине, а вот сможет ли реализовать это действующий президент зависит от того, какого качества будет правительство, но пока с действующим правительством рассчитывать на что-то подобное вряд ли возможно", - рассказал экономический эксперт Андрей Новак.