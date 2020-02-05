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Детенизация рынка металлолома: Комитет Рады одобрил законопроект

Детенизация рынка металлолома: Комитет Рады одобрил законопроект
22:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Комитет Рады по экономразвитию одобрил в целом перед вторым чтением законопроект о детенизации рынка металлолома.

Парламентский комитет по вопросам экономического развития одобрил ко второму чтению законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".

Соответствующее решение принято на заседании Комитета в среду.

Как сообщил один из авторов законопроекта, народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, ко второму чтению был принят ряд поправок, которыми уточнены положения, принятые в первом чтении.

"Мы уточнили определение приемных пунктов. Если раньше приемные пункты могли быть только на территории специализированных предприятий, то теперь приемный пункт может быть отдельным субъектом хозяйствования, который соответствует определенным требованиям", - пояснил собеседник агентства.

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Кроме того, Комитет также принял требование осуществления видеофиксации и архивирования этого видео в течение 3-х месяцев, а также внедрение расчетной квитанции при покупке металлолома у физических лиц.

По словам Кисилевского, Комитет также учел пожелания телеком отрасли, чтобы прием кабелей и элементов телекоммуникационного оборудования осуществлялся только у тех объектов хозяйствования, которые представили лицензию на телеком деятельность и подтверждение происхождения этого телекоммуникационного оборудования.

"Мы ввели реестр предприятий, которые занимаются металлоломной деятельностью. Этот реестр будет существовать на сайте МЭРТСХ в уведомительном порядке. То есть, это не разрешительная, а уведомительная система", - констатировал нардеп, добавив, что правками также отменяется аттестация метпредприятий и понятие экспортного сертификата, что не несло никакой смысловой нагрузки.

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Кисилевский также сообщил, что Комитет предложил после опубликования данного закона отложить его вступление в силу на 3 месяца. "Это сделано для того, чтобы Кабмин и другие центральные органы исполнительной власти могли успеть привести свои подзаконные акты в соответствии с требованиями этого закона", - резюмировал парламентарий.

Как сообщалось, законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2019 года. Вместе с Кисилевским соавторами законопроекта стали 22 народных депутата. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.

Законопроектом предполагается устранить ряд искусственных ограничений и правовых коллизий, которые препятствуют легальной работе рынка. Так, предполагается отменить заведомо невыполнимые требования к пунктам приема лома: для этого нужно разделить деятельность по заготовке металлолома и деятельность по переработке. К заготовке – меньше требований: не нужно дорогостоящее промышленное оборудование, проще требования к площади пункта и др. К переработке и металлургической переработке, которые невозможны без спецоборудования, все требования остаются в силе.

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Кроме того, планируется устранить разделение на бытовой и промышленный лом, разрешить официальные расчеты наличными за приобретенный у населения металлолом. Планируется также отменить акты обследования ломозаготовительных предприятий областными администрациями и устранить правовую коллизию в ст. 213 уголовного кодекса - сейчас предусмотрена уголовная ответственность за осуществление операций с металлоломом в случае, если компания не внесена в соответствующий реестр.

Верховная Рада 14 января 2020 года одобрила в первом чтении законопроект №2426 - в поддержку законопроекта проголосовали 313 народных депутатов.

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Верховная Рада, Металлолом, Детенизация экономики, Дмитрий Кисилевский.
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