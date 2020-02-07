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В НБУ заявили, что не стоит беспокоиться из-за негативных последствий от ревальвации гривни

В НБУ заявили, что не стоит беспокоиться из-за негативных последствий от ревальвации гривни
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Бизнеса:В НБУ заявили, что негативные последствия ревальвации гривни будут временны и не продлятся долго.

Укрепление гривни, за исключением сезонных колебаний и коротких послекризисных эпизодов, является для Украины новым явлением, однако, как свидетельствует мировой опыт, негативные последствия ревальвации являются преимущественно краткосрочными.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь 2020 года, сообщает пресс-служба Нацбанка. 

"В 2019 году гривня существенно укрепилась как к доллару США, так и к корзине валют основных торговых партнеров. Ревальвация гривни, за исключением сезонных колебаний и коротких послекризисных эпизодов коррекции курса в прошлом, стала для Украины новым явлением. Опыт других стран, которые успешно снизили инфляцию после введения режима инфляционного таргетирования и проходили период укрепления своих валют, показывает, что негативные последствия ревальвации при последовательной макроэкономической политике являются преимущественно краткосрочными", - говорится в сообщении. 

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В то же время преимущества от ревальвации являются долгосрочными и благоприятными для устойчивого экономического роста, утверждают в НБУ. 

С одной стороны, укрепление гривни стало основным фактором снижения инфляции до целевого уровня 5% ± 1 п.п., а стойка и низкая инфляция является необходимым условием долгосрочного роста, ведь закладывает необходимую основу для бизнес-планирования и наращивание сбережений.

С другой стороны, укрепление гривни объясняет снижение доходов экспортеров в гривневом эквиваленте и привело к потерям доходов для бюджета. Однако такие последствия также не однозначны. 

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"Усиление национальной валюты обеспечило уменьшение стоимости импортируемого сырья и главное - инвестиционного импорта, и это происходило без ухудшения внешнеторговой позиции Украины. Улучшилась и конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы, что важно, учитывая значительные объемы трудовой миграции", - аргументировали в Нацбанке.

Ревальвация гривни вместе со взвешенной фискальной политикой была одним из факторов стремительного снижения отношения государственного долга к ВВП. Это, в свою очередь, влияло на оценку рисков инвестирования в украинские активы со стороны внешних инвесторов, суверенные рейтинги страны. Как следствие, снизилась стоимость обслуживания нового долга и улучшилась его валютная структура. 

Как сообщал Укринформ, по данным агентства Bloomberg, за 2019 гривня укрепилась к доллару на 19%, и это лучший результат среди всех нацвалют мира.

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Кроме того, в 2019 году потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,1% - самого низкого уровня за последние шесть лет. Одной из причин этого была крепкая гривня.

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НБУ, Украина, Нацбанк, Валюта, Финансы.
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