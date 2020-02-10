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Гончарук анонсирует начало переговоров по расширению Соглашения о ЗСТ с Канадой

Гончарук анонсирует начало переговоров по расширению Соглашения о ЗСТ с Канадой
19:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Гончарук проанонсировал переговоры по расширению Соглашения о зоне свободной торговли с Канадой.

Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает, что в ближайшее время начнутся переговоры по расширению Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.

Об этом он заявил во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Актуальным вопросом наших двусторонних отношений является расширение двустороннего Соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций. По моей информации, технические консультации на уровне экспертов завершены. Теперь мы должны начать формальные переговоры о расширении. Важно, чтобы соответствующие директивы от правительства Канады и президента Украины были получены в ближайшие недели", - цитирует премьера его пресс-служба.

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Следующим вопросом, который обсуждался на встрече, была либерализация визовой политики для украинцев. По словам Гончарука, Украина стремится выстроить диалог, который даст реальные результаты в процессе отмены виз для граждан нашей страны.

"В прошлом году нам предложили присоединиться к программе упрощенного визового режима – ЕТА+. Уже в мае этого года мы ожидаем приезда специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады. Наше правительство предоставит ей максимальное содействие, поэтому надеемся, что уже в ближайшем будущем мы будем иметь положительные результаты на пути к украинско-канадскому безвизу", - цитирует главу Кабмина его пресс-служба.

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Также премьер обсудил с госпожой послом пересмотр инвестиционной политики EDC (Export Development Canada) и разблокирование поддержки канадского бизнеса в рамках его инвестиционной деятельности в Украине. Он предложил определить шаги, которые позволят EDC пересмотреть свою оценку инвестиционных возможностей в Украине. Посол отметила, что правительство Канады уделит должное внимание информированию EDC о всех возможностях и условиях, которые Украина предлагает канадским инвесторам.

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Как сообщалось ранее, Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу 1 августа 2017 года. Оно одномоментно сняло до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле между двумя странами.

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Канада, Кабмин, Алексей Гончарук, Лариса Галадза.
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