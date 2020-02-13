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В Киевтеплоэнерго пояснили рост платежек за тепло в январе

В Киевтеплоэнерго пояснили рост платежек за тепло в январе
12:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Причина роста сумм в платежках за тепло в январе - снижение температуры воздуха и подорожание газа.

Увеличение сумм в платежках за отопление в январе 2020 года в сравнении с декабрем 2019 года в Киеве связано с температурой воздуха и стоимостью газа. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

Как отметили в пресс-службе, при начислениях за тепло учитывается среднемесячная температура, определенная Укргидрометцентром. В частности, среднемесячная температура в январе 2020 года была на 2 градуса ниже, чем в декабре 2019 года. Соответственно, увеличились объемы потребления тепла домами и это повлияло на суммы в платежках.

Кроме того, стоимость газа выросла на 8,7% - с 4276,69 грн за 1 тыс. кубометров в декабре до 4650 грн за 1 тыс. кубометров в январе.

В итоге в январе стоимость отопления в Киеве в январе была на 5% выше - 1356,62 грн/Гкал, в то время как в декабре она была 1290,44 грн/Гкал.

В то же время, согласно постановлению Кабмина, в Киеве был снижен тариф на отопление. В декабре 2019 года скидка от базового тарифа на сезон составила 22%, в январе 2020 года - 18%.

Комиссия по тарифам объяснила, зачем разделили платежки за газ

Напомним, с января украинцы начали получать отдельную платежку за доставку газа. Как пояснил регулятор – это разделение платежа, который существовал и ранее.

Премьер Алексей Гончарук заверил, что разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа.

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Газ, Киев, Киевтеплоэнерго, Платежки за газ.
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