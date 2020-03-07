Скачать
Суббота, 07.03.2020
Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
Меркель пригласила Шмыгаля в Германию
Меркель пригласила Шмыгаля в Германию
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Важно знать всем взрослым людям: ТОП 5 симптомов остеопороза
Важно знать всем взрослым людям: ТОП 5 симптомов остеопороза

Шмыгаль: В стране накопилось более 30 миллиардов долгов за электроэнергию

Шмыгаль: В стране накопилось более 30 миллиардов долгов за электроэнергию
04:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Долги за электроэнергию в стране уже перевалили за 30 миллиардов гривен.

Долги за электроэнергию в Украине составляют более 30 миллиардов гривен, они требуют долгосрочной программы по реструктуризации и погашению.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Украинский уголь нужен украинским угольным тепловым электростанциям. Это все вопросы национальной безопасности. И они начинаются с угля, заканчиваются светом. Есть вопросы не только выплаты долгов шахтерам, но и в выплате безумных накопленных долгов за электроэнергию — сумма свыше 30 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украине нужна долгосрочная программа по реструктуризации и погашению этой задолженности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Электроэнергия, Долг, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ваш психологический портрет: простой тест
02 Лунев: Спецслужбы Украины и России ведут войну, о которой мало говорят
03 Спустя 35 лет: звезды "Назад в будущее" сыграли в покер (Фото)
04 Авиация Украины успешно прошла проверку ІCАО
05 Душили и сжигали заживо пенсионеров: В Беларусии приговорили к расстрелу участника банды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
РФ закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
РФ закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
Смертельный вирус: Facebook закрывает офисы в Лондоне
Смертельный вирус: Facebook закрывает офисы в Лондоне
Авиация Украины успешно прошла проверку ІCАО
Авиация Украины успешно прошла проверку ІCАО
Основы полезного завтрака: 4 необходимых ингредиента для похудения
Основы полезного завтрака: 4 необходимых ингредиента для похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь