Шмыгаль: В стране накопилось более 30 миллиардов долгов за электроэнергию

Новости Бизнеса:Долги за электроэнергию в стране уже перевалили за 30 миллиардов гривен.

Долги за электроэнергию в Украине составляют более 30 миллиардов гривен, они требуют долгосрочной программы по реструктуризации и погашению.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Украинский уголь нужен украинским угольным тепловым электростанциям. Это все вопросы национальной безопасности. И они начинаются с угля, заканчиваются светом. Есть вопросы не только выплаты долгов шахтерам, но и в выплате безумных накопленных долгов за электроэнергию — сумма свыше 30 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украине нужна долгосрочная программа по реструктуризации и погашению этой задолженности.