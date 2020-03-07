В Минсоцполитики обещают повышение и индексацию пенсий

Новости Бизнеса:Министр социальной политики напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.

В Министерстве социальной политики заверили, что 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии.

Об этом заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр социальной политики Марина Лазебная, передает УП

"Уважаемые наши пенсионеры! Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет в течение года осуществлено. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", - сказала чиновница.

Также она напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта заявил, что правительство Алексея Гончарука не продемонстрировало наличия реального плана повышения пенсий для украинцев. Он напомнил, что индексация пенсий не проведена, программа повышения пенсий не реализована.

Отметим, Алексей Гончарук, занимавший пост премьер-министра, 2 марта заявил, что Кабинет министров готовит решение об индексации пенсий украинцам. Как отметил Гончарук, согласно закону, правительство в течение года должно принять решение относительно индексации пенсий.