Зеленский пообещал решить вопрос с кредитами на время карантина

Национальный банк Украины поддержал инициативу президента разработать кредитную программу поддержки бизнеса и населения в связи с мерами по предупреждению распространения нового коронавируса, сообщил президент Владимир Зеленский.
"НБУ поддержал мою инициативу и разработать кредитную программу поддержки бизнеса и населения Украины", - сказал Зеленский в своем обращении в пятницу.
Напомним, что Украина с 16 марта закрывает границы для иностранцев и пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.
В Украине — в Черновицкой и Житомирской областях — зарегистрированы три случая заражения коронавирусом COVID-19, один из них — летальный.
С 12 марта по всей стране введен карантин на три недели, предусматривающий закрытие детских садов, школ и университетов, а также отмену развлекательных массовых мероприятий.