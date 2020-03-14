Зеленский пообещал решить вопрос с кредитами на время карантина

Новости Бизнеса:НБУ разработает кредитную программу поддержки бизнеса и населения.

Национальный банк Украины поддержал инициативу президента разработать кредитную программу поддержки бизнеса и населения в связи с мерами по предупреждению распространения нового коронавируса, сообщил президент Владимир Зеленский.

"НБУ поддержал мою инициативу и разработать кредитную программу поддержки бизнеса и населения Украины", - сказал Зеленский в своем обращении в пятницу.

Напомним, что Украина с 16 марта закрывает границы для иностранцев и пассажирское авиасообщение из-за коронавируса.

В Украине — в Черновицкой и Житомирской областях — зарегистрированы три случая заражения коронавирусом COVID-19, один из них — летальный.

С 12 марта по всей стране введен карантин на три недели, предусматривающий закрытие детских садов, школ и университетов, а также отмену развлекательных массовых мероприятий.