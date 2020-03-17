Украина в Венгрии договорилась о бесперебойном транзите украинских товароперевозчиков

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Посольство Украины в Венгрии договорилось о бесперебойном транзите украинских товароперевозчиков по территории этой страны. Об этом в Facebook сообщает МИД Украины.

"Сообщение из Венгрии, которого долго ждали наши перевозчики. Дипломатам Посольства Украины в Венгрии удалось договориться о бесперебойном транзите товароперевозчиков через территорию Венгрии", - отметили в министерстве.

По информации МИД, разрабатываются детальный алгоритм и требования относительно такого транзита. В скором времени их обнародуют.

16 марта Венгрия объявила о серии чрезвычайных мер для сдерживания пандемии коронавируса, в том числе – о закрытии границ для иностранцев.