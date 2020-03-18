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Шмыгаль рассказал о переговорах с МВФ

Шмыгаль рассказал о переговорах с МВФ
14:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По словам премьера Шмыгаля, от МВФ есть "положительная обратная связь" по поводу помощи Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет о продвижении вперед в переговорах с МВФ, надеется на скорый позитивный результат.

"Вчера и ежедневно происходят переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки от этой финансовой международной организации. Есть соответствующие распоряжения министру финансов. Надеемся в ближайшее время на положительный результат", - сказал он в начале открытого заседания правительства в среду.

По словам премьера, обратная связь со стороны международных партнеров "достаточно положительная".

Шмыгаль отдал поручение министру экономики Игорю Петрашко разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в существующих условиях, при этом подчеркнув, что экономический кризис в Украине станет последствием мирового финансового кризиса.

В то же время, по его словам, правительство находится в постоянном диалоге с бизнесом и бизнес-ассоциациями, есть договоренности о создании координационного центра по экономическому спасению и противодействию финансово-экономического кризиса.

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"Сегодня до конца дня должны утвердить состав такого органа", - отметил премьер.

Шмыгаль также сообщил, что правительство в среду намерено создать стабилизационный фонд государства.

Напомним: 

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МВФ, Экономика Украины, Переговоры с МВФ, Денис Шмыгаль.
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