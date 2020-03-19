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Украина в марте существенно увеличила импорт продуктов

Украина в марте существенно увеличила импорт продуктов
14:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:С 1 по 17 марта в Украину ввезли на 40 тыс. тонн больше продовольственных товаров, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина за первые 17 дней марта текущего года импортировала почти 160 тысяч тонн продуктов питания на сумму 211 миллионов долларов, что на 40 тысяч тонн, или на треть, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом написала пресс-служба Государственной таможенной службы в Facebook.

"На 40 тысяч тонн больше завезли в Украину продуктов питания за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года", - говорится в сообщении.

В целом, за указанный период импорт продуктов питания составил 158 тыс. тонн на 211 млн долларов, в частности:

  • молочных продуктов, яиц, натурального меда - 3,177 тыс. тонн (на 312% больше, чем за 1-17 марта 2019 года) стоимостью 13,6 млн долларов;

  • готовых продуктов из зерна зерновых культур, муки, мучные кондитерские изделия - 6,166 тыс. тонн (на 83% больше) стоимостью 12,3 млн долларов; фруктов, съедобных плодов и орехов - 45,837 тыс. тонн (на 3% больше) стоимостью 33,9 млн долларов;

  • овощей, съедобных корнеплодов и клубней - 38,908 тыс. тонн (на 138% больше) стоимостью 20,4 млн долларов;

  • молока и масленки - 921 тонна (на 163% больше) стоимостью 1,2 млн долларов;

  • рыбы свежей не обработанной - 2493 тонны (на 73% больше) стоимостью 14 млн долларов;

  • рыбы и ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных - 14,381 тыс. тонн (на 0,5% больше) стоимостью 18,8 млн долларов;

  • кофе, чая, мате или парагвайского чая и пряностей - 1,293 тыс. тонн (на 30% больше) стоимостью 4,3 млн долларов;

  • экстрактов, эссенций и концентратов кофе, сиропов, соусов, супов - 3,854 тыс. тонн (на 23% больше) стоимостью 25,1 млн долларов;

  • алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса - 16,61 тыс. тонн (на 65% больше) стоимостью 23 млн долларов.

Цены на продукты в магазинах по состоянию на 18 марта 2020 года

Напомним: 

Государственная таможенная служба уверяет, что в Украине не будет перебоев в снабжении продуктов на полки супермаркетов, поскольку фуры с товарами курсируют между странами беспрепятственно. Кроме того, 90% товаров, которые мы потребляем, - отечественного производства. 

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 закрыт на карантин крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок "7 километр" в Одесской области.

В Таможенной службе рассказали, когда Украина закрывает границу для иностранцев на 2 недели и затронет это грузовые перевозки.

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Таможня, Продукты, Магазины, Карантин.
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