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Шмыгаль заявил, что не видит оснований для реструктуризации госдолга

Шмыгаль заявил, что не видит оснований для реструктуризации госдолга
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Кабмин, несмотря на новые вызовы, не видит никаких оснований для реструктуризации госдолга и призывает не спекулировать на теме долговой политики.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет правительство, что не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга.

"Несмотря на новые вызовы, правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики", - написал Шмыгаль в микроблоге Twitter во вторник.

В то же время, накануне премьер заявил о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины.

"Внешние долги. Мы действительно должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Напомним:

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Все по теме:

МВФ, Кабмин, Госдолг, Внешние долги, Денис Шмыгаль.
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