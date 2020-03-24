Шмыгаль заявил, что не видит оснований для реструктуризации госдолга

Новости Бизнеса:Кабмин, несмотря на новые вызовы, не видит никаких оснований для реструктуризации госдолга и призывает не спекулировать на теме долговой политики.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет правительство, что не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга.

"Несмотря на новые вызовы, правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики", - написал Шмыгаль в микроблоге Twitter во вторник.

В то же время, накануне премьер заявил о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины.

"Внешние долги. Мы действительно должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Напомним: