Шмыгаль заявил, что не видит оснований для реструктуризации госдолга

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет правительство, что не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга.
"Несмотря на новые вызовы, правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики", - написал Шмыгаль в микроблоге Twitter во вторник.
В то же время, накануне премьер заявил о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины.
"Внешние долги. Мы действительно должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.
Напомним:
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